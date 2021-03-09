Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавирусной инфекции. Как сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй препарат, разработанный китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax, успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

«Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов», - приводит «Интерфаксу» слова дипломата, который уточнил, что в ходе прошедших испытаний совместного препарат Ad5-nCov в России получены «весьма положительные данные».

Чжан Ханьхуэй также сообщил, что Минздрав России уже одобрил заявку на регистрацию китайской вакцины от коронавируса Azifuding и на начало третьей фазы кинических испытаний препарата.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы три российские вакцины от COVID-19, среди которых «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В Китае также одобрены три препарата собственного производства Sinopharm, Sinovac и CanSino.