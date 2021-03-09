Десять человек упали с балкона во время драки в грузинской епархии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разговор между священниками епархии грузинского города Мартвили и прихожан обернулся массовой дракой, которая закончилась падением с балкона десяти человек.

Как сообщает канал «Sputnik Грузия», инцидент произошел в минувший понедельник, 8 марта, когда несколько десятков верующих пришли на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном, и потребовали восстановления в сане двух местных священников, которые ранее были ограничены в праве на богослужение по причине «симпатий прежнему настоятелю».

Драка началась после того, как митрополит отказался выполнить требования прихожан. Вскоре она перешла на деревянный балкон, ограда которого, как можно увидеть на опубликованном видео, не выдержала напора и обрушилась.

В результате инцидента с балкона упали десять человек, из которых шесть пострадали, включая нескольких журналистов. Пострадавших госпитализировали, врачи зафиксировали травмы разной степени тяжести.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности, что предусматривает наказание в виде исправительных работ или крупный штраф.