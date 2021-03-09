В России упростили досрочный выход на пенсию учителям, врачам и спасателям Фото: Александр ГЛУЗ

Периоды обучения для повышения квалификации врачей, учителей, пожарных, летчиков, спасателей и ряда других категорий работников теперь будут включаться в расчет трудового стажа для досрочного выхода на пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Как уточняется, в стаже работы, который дает право на досрочный выход на пенсию, теперь будут засчитываться периоды обучения, а также дополнительного профессионального образования, включая курсы повышения квалификации.

Главным условием является сохранение рабочего места и зарплаты за сотрудниками на период дополнительного обучения, а работодатели должны отчислять соответствующие взносы на обязательное пенсионное страхование.