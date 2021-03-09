Обучение врачей и учителей включили в стаж для выхода на пенсию

Правительство включило в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, периоды обучения и дополнительного профессионального образования Фото: REUTERS

Периоды профессионального обучения и повышения квалификации включат в трудовой стаж врачей, лётчиков, пожарных, спасателей, учителей и нескольких других профессий, чтобы работники смогли раньше выйти на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабинета министров.

- Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие - чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование, - сказано в постановлении правительства.

Отмечается также, что новый порядок расчёта стажа относится ко всем профессиям, имеющим право на досрочный выход на пенсию. В правительстве считают особенно актуальным такое изменение расчёта стажа для тех, кому постоянно приходится проходить повышение квалификации.

Ранее стаж рассчитывали только по времени работы, включая в них отпуска и болезни, а также время, которое беременная женщина проводит на другой работе, исключающей воздействие вредных факторов.