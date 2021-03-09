«Бурановкие бабушки» прокомментировали решение отправить на Евровидение певицу Манижу

В 2021 году Россию на Евровидении представит Манижа Фото: Борис КУДРЯВОВ

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева прокомментировала новость о том, что в этом году на песенном конкурсе Евровидение Россию будет представлять певица Манижа. Она отметила, что выбранная кандидатка – талантливая исполнительница, но ее песня не очень подходит для международных соревнований.

«Но, на мой взгляд, никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для Евровидения эта исполнительница. Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет еще репетировать, готовить специально… Но все равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения», — цитирует Прокопьеву RT.

При этом представитель «Бурановских бабушек» отметила, что сама была бы рада, если на конкурс все-таки пустили группу Little Big, которая не смогла выступить в 2-020 году из-за пандемии коронавируса.

«Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников… Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», — заявила Прокопьева.

Напомним, накануне россияне выбрали исполнителя, который в 2021 году представит нашу страну на Евровидении. По итогам голосования, победителем стала певица Манижа, передает телеканал «360».