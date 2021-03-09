В Японии ввели на полную мощность самый быстрый в мире суперкомпьютер «Фугаку» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 9 марта, в японском городе Кобе в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) состоялась церемония по случаю запуска на полную мощность самого быстрого в мире суперкомпьютера «Фугаку».

Как уточняется, изначально ввести суперкомпьютер в полный рабочий цикл планировалось чуть позже - в апреле текущего года, но процесс решено было ускорить во многом из-за необходимости провести экстренные исследования, которые связаны с методами борьбы с коронавирусной инфекции.

Суперкомпьютер «Фугаку» был создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Института естественных наук, и способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду.

«Фугаку» частично был запущен еще в апреле прошлого года, а в июне он был признан самым быстрым в мире специалистами международного проекта «Топ-500», которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете, а в ноябре данный статус был подтвержден вторично.