Путин заявил, что начинающие ученые нуждаются в особой поддержке государства

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начинающие ученые нуждаются в особой поддержке государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер также поддержал инициативу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о закреплении статуса молодых ученых в законе «О науке».

В ходе встречи с российским лидером Фальков сообщил, что после консультаций в правительстве России и администрации главы государство Минобрнауки подготовило обращения на имя главы государства с просьбой поддержать изменения в закон «О науке», закрепив в нём понятие, правовой статус молодых учёных как совокупность их прав, обязанностей и гарантий.

«Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», - сказал российский в ходе встречи с главой Минобрнауки во вторник, 9 марта.