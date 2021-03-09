Евросоюз готов запустить ковид-паспорта уже в мае, заявил глава МИД Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз готов запустить ковидные сертификаты уже в мае текущего года. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

«Европейская комиссия получит предложение до 17 марта. Таким образом, использование паспорта вакцинации действительно может быть делом мая. В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий», - заявил глава МИД Чехии.

По его словам, ковидный паспорт должен работать в цифровом виде, а также необходимо иметь сертификаты тестирований в дополнение к вакцинации.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенты стран и главы правительств государств Европейского союза согласились с необходимостью в будущем ввести электронные сертификаты вакцинации. Она сообщила, что сертификат вакцинации будет введен, предположительно, к лету текущего года, но отметила, что гарантировать это пока нельзя.

Позже официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что Европейская комиссия представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции в Евросоюзе 17 марта текущего года, уточнив, что решение о возможном практическом применении таких документов, в том числе на международном уровне, примут чуть позже.