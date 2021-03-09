Президент Италии Серджо Маттарелла сделал прививку от коронавируса

Президент Италии Серджо Маттарелла прошел вакцинацию от COVID-19 в римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Об этом рассказали в президентском Квиринальском дворце.

Итальянский лидер получил первую дозу вакцины в рамках кампании по вакцинации людей, родившихся в 1941 году и ранее. В своем новогоднем обращении к гражданам он пообещал привиться сразу после того, как вакцинацию пройдут более уязвимые категории граждан.

По данным местных СМИ, президент привился препаратом компании Moderna, который предусмотрен для людей его возраста.

В начале марта 2021 года прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский. Он привился препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.