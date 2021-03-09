Лагерь миротворцев в столице Сомали обстреляли из минометов

Лагерь в столице Сомали Могадишо, где находятся вооруженные силы Африканского Союза и расположены дипломатические представительства стран Запада, обстреляли из минометов.

Как передает портал Garowe Online, три минометных снаряда упали на территории базы во вторник, после чего пострадали несколько человек. Обстрел случился незадолго до переговоров по выходу из избирательного кризиса, которые должны были пройти недалеко от места взрывов. Видимо, обстрел был организован, чтобы сорвать переговоры.

Экс-министр внутренней безопасности страны и депутат Абдиризак Мохамед, ссылаясь на свой источник, сообщил, что четыре минометных снаряда "ударили по военному лагерю в Халане". По его информации, пострадал один человек.

Ранее армия Ливана открыла огонь по израильским беспилотникам, которые нарушили границу страны. По данным местных СМИ, один дрон был замечен над армейскими позициями в расположенном близ границы районе Мейс-эль-Джебель, второй беспилотник летел над селением Блида.