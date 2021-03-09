Синоптик: в марте 2021 года москвичей ждет 25-градусный мороз

К середине марта воздух прогреется до +9 тепла Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что наступила календарная весна, расставаться с теплыми вещами слишком рано. Синоптики не дают обнадеживающих прогнозов, а как раз наоборот. В марте стоит ждать сильных морозов. До середины месяца температура воздуха будет зимней.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москва осталась в тылу циклона, который принес осадки. В ближайшие дни давление будет расти и в четверг достигнет максимальных значений – 760 мм рт.ст.

В ночь на 10 марта столбики термометров в Москве опустятся до -21…-23 °C, по области - до -25 °C... В дневные часы температура будет на отметке в -11…-13 °C.

- В четверг, 11 марта, ночью — -19…-21 °C, по области — до -24 °C и в низких местах — до -28 °C. Днём — -6…-8 °C, по области —до -10 °C, переменная облачность, будет солнышко, - рассказал синоптик RT.

Это будет переломный момент, после 12 марта в столицу потихоньку вернется потепление. Ночь на пятницу хоть и ожидается холодной, но не на столько. Будет фиксироваться до -16…-18 °C мороза.

К выходным пойдет небольшой снег. В субботу ночью — -7…-12 °C, днём — 0…-5°C. В воскресенье — ещё потеплее... В ночные часы до -2…-7 °C, днем — -1...+4 °C.

- С 15 марта можно говорить о весенней погоде. Днем будет до +4…+9 °C..., в ночные часы тоже небольшой плюс, - заключил Анатолий Цыганков.