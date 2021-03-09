Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA

Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист британской премии BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом во вторник, 9 марта, сообщил Андрей Кончаловский на своей странице в социальной сети Facebook.

- Друзья, с радостью сообщаем, что фильм «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Победители будут объявлены 11 апреля этого года, - написал режиссер.

Фото: кадр из фильма

Как ранее сообщал сайт kp.ru, фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» также вошел в шорт-лист «Оскара», удостоившись множества положительных рецензий западных критиков. Фильм посвящен событиям 1962 года и повествует о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске.