Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении незаконной агитации в интернете

Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о праве Центральной избирательной комиссии страны просить об удалении незаконной агитации в интернете. Во вторник, 9 марта, глава государства также подписан закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию на выборах. Документы опубликовали во вторник, 9 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с первым законом, ЦИК и региональные избирательные комиссии наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор, куда они могут предоставить материалы о пресечении распространения в сети незаконной агитации. Закон также предусматривает, что ЦИК может устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требования законодательства России.

- Владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы, - говорится в документе.

В соответствии со вторым законом, подписанным Владимиром Путиным, штрафы могут грозить за агитацию вне агитационного период или в местах, где ее проведение запрещено, а также за изготовление агитационных материалов с нарушениями закона. Штрафы для граждан страны по данным статьям достигают 20 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, а для юридических – 500 тысяч рублей.