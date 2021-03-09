Анна Попова предупредила о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо главам территориальных органов ведомства о мошенниках, которые действует от имени сотрудников Роспотребнадзора. Документ опубликовали на официальном сайте ведомства во вторник, 9 марта.

Анна Попова в своем письме сообщила, что мошенники действуют для получения незаконной материальной выгоды. Представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, они предлагают приобрести нормативно-правовые документы в связи с проводимой якобы проверкой юридических лиц или бизнесменов, наличие которых исключит негативные последствия от проверки.

- Это мошенничество подрывает авторитет Роспотребнадзора и иных государственных органов. На фоне борьбе с пандемией коронавирусной инфекции пресечение подобных действий особенно необходимо, - отметила руководитель ведомства.

Она поручила усилить работу по информированию сотрудников Роспотребнадзора о подобных мошенниках. В документе также отмечается, что главы территориальных органов ведомства обязаны информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор о таких случаях.