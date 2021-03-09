Карен Шахназаров поспорил с Дианой Кади на борщ из-за фильма про Навального

Карен Шахназаров поспорил с Дианой Кади на борщ из-за фильма о Навальном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский режиссер Карен Шахназаров поспорил с Дианой Кади о том, снимут ли фильм об Алексее Навальном в 2021 году. Они заключили пари в эфире программы «Пари с Дианой Кади» на Радио «Комсомольская правда» во вторник, 9 марта.

Режиссер уверен, что снять такую картину до конца года не получится, ведь на дворе уже март, а кино – дело достаточно длинное и непростое.

Диана Кади выразила противоположную точку зрения: ведущая программы считает, что фильм об Алексее Навальном все же успеет выйти до конца года. И если писательница окажется права, то Карен Шахназаров даст ей роль в своей следующей картине. Режиссер пари принял, отметив, что даже в случае проигрыша с удовольствием поработает вместе с ведущей на съемках какого-нибудь фильма. Если Диана Кади проиграет, то должна будет приготовить режиссеру русский борщ.

- Давайте, да. Вы умеете хорошо готовить?, - согласился Карен Шахназаров.

Он добавил, что не интересуется ни фигурой Навального, ни тем, что происходит вокруг блогера. Режиссер отметил, что на фоне тех драматических событий, которые происходят в мире, это все является мелочью.