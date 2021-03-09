Роскомнадзор обсудил серию «Южного парка» с телеканалом Paramount Comedy Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор провел профилактическую беседу с представителями телевизионного канала Paramount Comedy из-за содержания одной из серии мультсериала «Южный парк». Канал призвали тщательнее выбирать контент для показа, сообщается во вторник, 9 марта, на официальном сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что в одной из серии известного мультсериала демонстрировались сцены, которые «способствуют формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними людьми». При этом указанная серия промаркирована знаком «18+» и распространяется на канале после 23:00.

- В законах России предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом, - напомнили в ведомстве.

В этой связи Роскомнадзор посоветовал Paramount Comedy более тщательно подбирать видеоматериалы и соотносить их с требованиями российских законов, а также морально-этических норм российского общества.