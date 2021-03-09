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Китайские ученые предрекли России катастрофические изменения климата через 80 лет

Из-за глобального потепления лето будет длиться почти полгода
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайские ученые предрекли России катастрофические изменения климата через 80 лет

Китайские ученые предрекли России катастрофические изменения климата через 80 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Китая спрогнозировали, что через 80 лет Россию и другие государства в Северном полушарии ждут катастрофические изменения климата. Исследование специалистов опубликовали во вторник, 9 марта, на сайте Phys.org.

По прогнозу ученых, к 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться почти полгода, если страны немедленно не примут меры по смягчению последствий изменения климата. Зима же из-за глобального потепления станет короче и теплее.

- В среднем в период с 1952 по 2011 год летнее время года увеличилось с 78 до 95 дней, а зимнее сократилось с 76 до 73 дней. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца через примерно 80 лет. Это грозит огромными рисками для окружающей среды и здоровья людей, - сообщи один из авторов исследования Юпинь Гуан.

Так, из-за изменений климата птицы меняют маршруты и сроки миграции, у животных начинаются проблемы с поиском пищи, а ложная весна или запоздалая метель могут испортить урожайность.

Китайский метеоролог Цунвэнь Чжу сообщил в свою очередь, что этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям. Например, слишком жаркое лето грозит миру многочисленными лесными пожарами.