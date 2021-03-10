Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий в роли пастора-миссионера. Фото: кадр фильма «713-й просит посадку» (1962 год)

Поздним вечером во вторник, 9 марта, стало известно, что на 96-м году жизни умер Иосиф Конопацкий – советский и российский актёр театра и кино. О смерти Иосифа Николаевича, народного артиста РСФСР, на своей странице в Facebook сообщила его дочь, актриса Ирина Конопацкая.

По злой иронии судьбы, ее отец скончался в Международный женский день, накануне которого он поздравил дочь и внучку с наступающим праздником.

«Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8-го взял… и ушел…» - написала Ирина.

СПРАВКА «КП»

Иосиф Николаевич Конопацкий родился в Ленинграде 4 октября 1925 года в семье выходца из Западной Украины, его отец работал снабженцем. А в 1930-е годы был репрессирован и 25 лет провёл в лагерях на Севере, куда вслед за мужем отправилась и его жена с маленьким сыном.

Они жили в городе Котлас (теперь Архангельская область), где будущий актер и начал свой творческий путь. Свои первые роли он сыграл на сцене городского театра в Котласе, позже выступал в Рижском русском театре имени Чехова, Тбилисском драматическом театре имени Грибоедова, в Иркутском драматическом театре.

В 1944 году Конопацкий приехал в Москву и поступил в Оперно-драматическую студию имени Станиславского, окончил в 1947-м и был зачислен в её труппу. Через десять лет вернулся в Ленинград, где стал работать в Ленинградском Новом театре (теперь театр имени Ленсовета), в 1970 году перешёл в театр имени Комиссаржевской, где работал до ухода на заслуженный отдых в 2000 году.