Вместо космонавта Корсакова 9 апреля на МКС полетит астронавт Ванде Хай

Вместо российского космонавта в апреле на МКС полетит астронавт NASA Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместо российского космонавта Сергея Корсакова в апреле на Международную космическую станцию (МКС) в качестве второго бортинженера полетит астронавт NASA Марк Ванде Хай. О том, что Корсаков выведен из состава основного экипажа длительной экспедиции МКС-65, в ночь на среду сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В сообщении отмечается, что межведомственная комиссия приняла решение изменить состав экипажа «по настоятельным просьбам американской стороны», чтобы подтвердить «приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования Международной космической станции». В дублирующем экипаже вместо космонавта Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн МакКлейн.

«Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов», - цитирует заявление «Роскосмоса» ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально предполагалось, что это будет полет к первого в истории полностью российского экипажа МКС. Запуск пилотируемого корабля «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур состоится 9 апреля.

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