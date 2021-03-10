Источник сообщил о задержании главы Минздрава Алтая Сергея Коваленко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава министерства здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в коррупции. Об этом в среду, 10 марта, сообщил в интервью изданию ТАСС источник в правоохранительных органах российского региона.

Отмечается, что Сергей Коваленко был задержан сегодня по делу, связанному с получением взятки.

- В настоящее время идет разбирательство. Сейчас министр Сергей Коваленко находится в следственном управлении регионального следственного комитета, - сообщил также источник агентства.

По предварительной информации, чиновнику могут предъявить обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий.

Министром здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко назначили в ноябре 2019 года. До этого чиновник занимал различные должности в ЦРБ, а также администрации Майминского района субъекта страны, был заместителем главы алтайского министерства здравоохранения.