В Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих Фото: REUTERS

Правоохранители в греческих Афинах в минувший вторник применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников акции протеста против полицейского насилия. Митинг прошел в столичном районе Неа Смирни, на него пришли примерно около пяти тысяч человек. Об этом в среду, 10 марта, сообщил местный телеканал «Антенна».

В ходе акции группа анархистов в масках и капюшонах устроила столкновения с полицейскими, бросая в сотрудников правоохранительного органа камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

Во время столкновения протестующие сбросили одного из правоохранителей с мотоцикла Фото: REUTERS

Во время столкновения протестующие сбросили одного из правоохранителей с мотоцикла и начали его избивать. Страж правопорядка получил травму головы, его госпитализировали в медицинское учреждении. Состояние его здоровья оценивают как тяжелое, однако его жизни ничего не угрожает. Еще трое полицейских получили легкие ранения.

После митинга греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис призвали жителей страны к сдержанности, единству и согласию.