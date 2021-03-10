В России предложено ввести налог за рекламу у российских блогеров в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные социальные сети могут обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Такое предложение российское Минцифры изложило в плане развития информационных технологий, пишет в среду, 10 марта, издание «Ведомости».

Для введения такого налога министерство предложило принять федеральный закон, проект которого планируется подготовить уже к середине текущего 2021 года. Исполнителями назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития, а также Федеральная налоговая служба.

- Иностранные юрлица, например, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter или TikTok в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему России налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Такой шаг поспособствует росту поступлений от деятельности отечественных блогеров в бюджет, - говорится в документе.

По последним данным, российские видеоблогеры в 2020 году заработали около 18 миллиардов рублей. Спрос на их контент вырос во время пандемии коронавируса. Деньги за рекламу в блогах они, как правило, получают на личный счет.