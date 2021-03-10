Умерла Людмила Лядова, народная артистка РСФСР. Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Умерла Людмила Лядова, народная артистка РСФСР. Она скончалась в московской больнице на 96-м году жизни, сообщила в среду, 10 марта, бывший администратор актрисы Галина Горбенко в интервью изданию РИА Новости.

В конце февраля текущего года Людмила Алексеевна попала в больницу с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Как тогда сообщали ее представители, поражение легких 95-летней пианистки составило 75%. Госпитализировали Лядову в столичную клиническую больницу №52, чуть позже ее перевели в реанимацию.

Композитор, певица и народная артистка РСФСР Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. Она окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц, а также по классу композиции Трамбицкого. За свою карьеру Людмила Алексеевна написала музыку к более чем 800 песням, ее песни исполняли в свое время Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие известные отечественные музыканты. Людмила Лядова была заслуженным деятелем искусств РСФСР, позже получила орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» третей и четвертой степеней.