Состояние Илона Маска за сутки выросло на рекордные 25 млрд долларов

Капитал Илона Маска за сутки вырос на рекордные 25 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние бизнесмена и инженера Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки выросло на 25 миллиардов долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Его все еще обгоняет основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов. Состояние Безоса за сутки выросло на 5,95 миллиарда долларов.

Капитал Маска увеличился благодаря уверенно растущим акциям производителя электромобилей Tesla. Во вторник их котировки взлетели на 19,64% до 673,58 доллара за акцию. До этого похожие однодневные скачки акций компании были зафиксированы в феврале-марте прошлого года.

В начале марта Илон Маск всего за сутки потерял шесть миллиардов долларов из-за падения на 5% курса акций компании Tesla. Тогда состояние бизнесмена уменьшилось до 150,9 миллиардов долларов.