Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российский Минтруд подготовил ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство уже передало их в администрацию президента страны, сообщил в среду, 10 марта, глава министерства Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- По поручению кабмина мы прорабатываем данный вопрос, уже сформирован ряд предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Предложения направили в правительство, а оно уже в совокупном объеме предоставило их президентской администрации, - отметил глава ведомства.

Антон Котяков считает, что обсуждение этого вопроса в ближайшее время даст определенный результат.

Напомним, в начале этого года российский президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать предложения по вопросу индексации пенсии работающих пенсионеров и предоставить предложения главе государства.