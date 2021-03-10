Восстановлением прав более 1100 дольщиков занимаются власти Хабаровского края

Михаил Дегтярев обсудил проблему с заместителем Генпрокурора. Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в ближайшие годы планируется полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. В регионе проблемными признано 35 домов - это треть от недостроев на всем Дальнем Востоке. Краевые власти будут решать вопрос с помощью федерального финансирования.

- Проблема обманутых дольщиков – один из аспектов, которые нивелируют усилия власти по повышению уровня жизни в Хабаровском крае. По этой причине ее решение – в числе приоритетов правительства региона. В ближайшие несколько лет мы должны избавиться от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В регионе нарушены права 1127 дольщиков, вложивших в строительство около пяти миллиардов рублей. Люди потратили личные сбережения, взяли ипотеку, воспользовались маткапиталами и так и не получили квартиры вовремя. Восстанавливать нарушенные права людей будут в том числе через Фонд защиты прав дольщиков – либо дома достроят, либо выплатят компенсацию. Это - прецедент для Хабаровского края. В регион, согласно договоренностям при личном участии Михаила Дегтярева, будет направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Всего в соглашение включено 11 домов.