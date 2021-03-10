В России выявлено минимальное с 1 октября 2020 года число новых заражённых коронавирусом

В России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 9 079 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Новые заражённые есть в 83 регионах из 85. У 10,7% из них не было никаких проявлений болезни. Общее число заразившихся в России достигло 4,35 миллиона человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (1 116 человек), в Санкт-Петербурге (959 человек) и в Московской области (378 человек). Регионами с наименьшим числом заражённых стали Республика Алтай, Магаданская и Сахалинская область. В трёх регионах выявили по четыре случая заражения COVID-19 за сутки.

За сутки в России от заражения погибли 466 человек, а за всё время эпидемии - 90 275 пациентов.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли её 13 350 человек. За всё время пандемии коронавируса врачи в России смогли вылечить 3,94 миллиона пациентов.