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Коронавирус Covid-19

Инфекционист предупредил, что расслабляться и отменять антиковидные меры пока рано

Александр Горелов сообщил, когда начнется замедление эпидпроцесса
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Эпидемиолог сообщил, когда можно будет снять антиковидыне ограничения

Эпидемиолог сообщил, когда можно будет снять антиковидыне ограничения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, однако инфекционисты отмечают, что расслабляться пока рано. Чтобы победить инфекцию, необходимо заработать к ней коллективный иммунитет, а это около 70% от общего числа жителей страны. Такие данные приводит врач-инфекционист, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Расслабляться абсолютно точно рано: чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения. По большому счету, не важно, произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным. Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации. Но суть одна - только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса», - цитирует врача «Российская газета».

Горесов напомнил, что с начала пандемии в России переболели примерно 4,2 миллиона человек. Еще 20-30% от этого числа могли перенести инфекцию бессимптомно и не знать о болезни. Кроме того, еще 4 миллиона человек в стране прошли вакцинацию. Таким образом, иммунитетом в России обладают только 809 миллионов человек. Что при общей численности населения в 146 миллионов составляет всего 5,7- 6%.

В связи с этим врач напомнил о необходимости либо пройти вакцинацию, либо тщательно соблюдать все ограничительные меры, чтобы обезопасить себя от инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что первый российский препарат для лечения коронавируса планируется зарегистрировать к лету, передает телеканал «360».

Добавим, за минувшие сутки в Москве выявили 1116 новых случаев заболевания, а вылечились от инфекции – 1453 человека, передает РИАМО.