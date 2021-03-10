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Путин обсудил с премьером Люксембурга возможные поставки вакцины "Спутник V"

Российский лидер и Беттель поговорили по телефону
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 10 марта, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки в королевство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V"», - говорится в заявлении пресс-службы.

Как уточняется, телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. В ходе разговора российский лидер и премьер-министр Люксембург обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, между сторонами был подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, культурно - гуманитарных и торгово - экономических связей. Кроме того, Беттель и Путин обсудили текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.

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