В Ассоциации туроператоров назвали самые бюджетные направления для летнего отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году россияне рекордно рано стали планировать свой отпуск. Из-за ковидных запретов и ограничений, многие решили позаботиться о подходящих вариантах с весны.

Столь ранее бронирование имеет сразу несколько плюсов: предоставляет большой выбор и позволяет сэкономить. Эксперты уверяют, что подобная покупка позволяет снизить цену тура на 10-40 процентов.

Руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин поделился, что средний чек на семидневный отпуск в России (включая перелет) в среднем составляет - 35 тысяч рублей на человека. Аналогичные зарубежные поездки стартуют от 45 тысяч рублей.

- Пока лидеры внутреннего бронирования - Краснодарский край и Крым, — сообщил ridus.ru Горин.

Средний чек на размещение на юге:

Гостевые дома Адлера, Лазаревского – 2100 в сутки за номер,

Санатории Адлера и Сочи – 3400 сутки,

Частное размещение в Анапе, Витязево, Сукко, Джемете – 1500 сутки.

Мини-гостиницы Ялты – 2000 сутки,

- Нужно иметь в виду, что к лету стоимость туров увеличится на 23-27%. Начнет дорожать проживание. Например, номер в Ялте будет обходиться в 2700 за сутки, - говорит заместитель гендиректора сервиса бронирования гостиниц «Едем-в-Гости.ру» Леонид Курагин.

В прошлом году среди россиян стали популярны туры на Байкал ( от 24 тыс.руб), Алтай, в Калининград и Хакасию. Зимой и летом пользуется популярностью Карелия ( от 20 тысяч рублей).

К этому летнему сезону будут открыты многие зарубежные курортные направления, что составит конкуренцию внутреннему отдыху и заморозит рост цен.

- Открытие международных границ крайне важно, это приводит к здоровой конкуренции. Тем не менее, цена на зарубежный отдых в этом году будет на 10-15% выше, чем в прошлом, — отметил Горин.

Сегодня особым спросом пользуются Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар.