Путин и Эрдоган дали старт основному этапу стройки АЭС «Аккую» Фото: REUTERS

В среду, 10 марта, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в режиме телемоста дали старт основному этапу строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккую». В этот день планируется произвести заливку бетона в фундамент третьего энергоблока АЭС, строительством которой занимается Росатом.

В ходе церемонии Эрдоган заявил, что надеется вскоре лично встретиться с российским коллегой. Путин, в свою очередь согласился. «Давно не виделись», - отметил президент России.

Россия и Турция подписали соглашение о строительстве АЭС «Аккую» в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018 года, турецкий и российский президенты официально дали начало строительству станции. В этом году было запущено строительство третьего энергоблока.

АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. После завершения строительства «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год. За сооружение станции отвечает специально созданная компания – «Аккую Нуклер», более 99 процентов которой принадлежит Росатом.