СК заявил о снижении дедовщины и росте коррупции в российской армии

Военные следователи констатируют снижение преступности в Вооруженных силах России, в том числе случаев дедовщины, однако в то же время отмечают рост коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные следователи сообщили о снижении преступности в Вооружённых силах России, в том числе о снижении дедовщины, сказано на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета.

- Анализ показал, что в Вооруженных силах РФ, а также в Федеральной службе безопасности наметилась тенденция к снижению уровня преступности. Незначительный рост этого показателя отмечается в других министерствах и ведомствах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, - заявил исполняющий обязанности руководителя ГВСУ Сергей Федотов, возглавивший и коллегию ведомства.

В СК также сообщили, что за последние годы сократилось количество преступлений против военной службы. За 2020 год на 20% уменьшилось число преступлений против порядка пребывания на военной службе, на 17,8% сократилась доля преступлений против порядка подчинённости, а рукоприкладства снизились на 16,7%.

Число коррупционных преступлений выросло на 8,8%, а размер ущерба увеличился в 2020 году на 30% - до 6,4 миллиарда рублей.

Также в пресс-службе Следственного комитета отмечается, что выросло число уголовно наказуемых поступков против безопасности общества. Среди них преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, угрозами здоровью населения и общественной нравственности, в том числе из-за продажи наркотиков.