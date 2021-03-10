Губернатор Василий Орлов поздравил бразильянку, переселившуюся в Приамурье, с открытием сыроварни

Губернатор Василий Орлов и Агрипина Ануфриев Егорофф на открытии сыроварни в селе Волково. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Историю Агрипины Ануфриев Егорофф знает вся Амурская область: уроженка Бразилии с русскими корнями два года назад переселилась на свою историческую родину. Причем не просто переехала на ПМЖ, а решила открыть на Дальнем Востоке свой бизнес. Агрипина запустила сыроварню в селе Волково Благовещенского района. В первый день работы нового производства в гостях у фермерши побывал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Агрипина перебралась в Приамурье по федеральной программе переселения соотечественников. В Россию она приехала в составе группы староверов. Министерство имущественных отношений региона оказало переселенке особую поддержку. По льготной ипотеке фермерша купила дом и два земельных участка в селе Волково. Ипотеку Агрипина получила в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кредит на строительство сыроварни предоставил Россельхозбанк.

Посетив сыроварню, Василий Орлов пообещал, что областные власти и дальше будут оказывать предпринимательнице необходимую поддержку.

- Этот проект уникален для Амурской области, - отметил Василий Орлов. - Агрипина переехала к нам из Бразилии в 2018 году, в 2019 году получила гражданство. Ей была оказана помощь по организации этого производства. Здесь интересная технология, современное оборудование. Очень важно, что продукция Агрипины получила высокую оценку экспертов. Этот сыр обязательно найдет своих покупателей, уверен, что количество клиентов и объемы продажи будут расти. А мы намерены и дальше сопровождать этот проект.

Оборудование для нового производства было закуплено в Москве. Проектная мощность сыроварни - около 500 кг молока в сутки. Ежедневно на ней будет производиться до 60 кг сыра.

- Мне помогали буквально во всем, с самого момента прилета сюда, - рассказала Агрипина Ануфриев Егорофф. - Помогли выбрать дом, составить проект, найти строителей. Эта поддержка была очень важна. Заняться производством сыра я решила, потому что этот процесс знаком мне с детства, мои родители – сыровары. У нас семейные рецепты.

При сыроварне есть дегустационный зал, в котором можно через стекло наблюдать за процессом производства сыра. В будущем сюда планируют приглашать туристов.

Сыр амурской бразильянки уже попробовали за пределами Приамурья. В прошлом году во время Восточного экономического форума Агрипина при поддержке Правительства Амурской области провела презентацию своей продукции. Фермерша также приняла участие во встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.