Путь к доктору стал значительно короче: в Липецкой области внедряют телемедицину

Без очередей и нервотрепки: липчан приобщают к телемедицине. Фото: липецкаяобласть.рф

И теперь жителям Липецкой области теперь не обязательно выходить из дома, чтобы попасть на приём к врачу-терапевту.

Так как эта услуга входит в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), она абсолютно бесплатна для липчан. С помощью нового сервиса к врачу может обратиться пациент любого лечебного учреждения региона для повторного приёма и общения с доктором с целью уточнения каких-то нюансов лечебного процесса.

Тот факт, что пациентам не нужно приходить на приём в больницу вовсе не сказывается на качестве предоставляемой медицинской помощи. Особое внимание потребовал уделить этому фактору лично руководитель региона. «Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – акцентировал глава региона Игорь Артамонов.

Однако первичный приём и обследование, всё-таки придется пройти очно, так как только на их основании ставится пациентам диагноз. Тем не менее, телемедицина позволит не только значительно снизить нагрузку на врачей-терапевтов, но и уменьшить очереди людей, ожидающих приема врача, в коридорах лечебных учреждений. Для профилактики ОРВИ и COVID-19 это обстоятельство имеет весьма серьезное значение.

Новая услуга уже набирает популярность среди жителей Липецкой области. Детали и особенности дистанционного приёма люди узнают в регистратурах лечебных учреждений, которые участвуют в проекте, а также у лечащих врачей на очных приёмах или при визите доктора на дом. Также соответствующие разъяснения размещены на официальных интернет ресурсах управления здравоохранения Липецкой области, больниц и поликлиник региона – сайтах, социальных сетях. Помимо этого разработаны подробные памятки с алгоритмом получения дистанционной медицинской помощи.