TikTok запустил свежие функции для борьбы с буллингом

Соцсеть TikTok запустила новые функции для борьбы с травлей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть TikTok запустила две новые функции — фильтр комментариев для авторов видеороликов и опцию подсказки комментариев. Они помогут бороться с травлей, говорится в сообщении соцсети.

Первая функция поможет авторам контента выбирать, какие комментарии пригодны для публикации. Кроме того, на платформе доступен фильтр оскорбительных высказываний и других заданных автором ключевых слов.

Вторая функция позволит пользователю оценить уместность комментария. Она напоминает о необходимости соблюдения правил и предлагает отредактировать пост до его публикации.

- В TikTok осознают, насколько важно для пользователей иметь возможность быть на связи и обмениваться мнениями, и платформа продолжает постоянно совершенствовать инструменты для обеспечения позитивной и доброжелательной атмосферы на платформе, — говорится в сообщении соцсети.

Ранее был создан портрет пользователя TikTok из России. По данным исследования, российские пользователи соцсети играют в видеоигры, держат кошку и регулярно делают заказы на Aliexpress.