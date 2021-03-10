Россияне стали меньше пить алкоголь и курить Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России уменьшается уровень потребления алкоголя и табака. Об этом в среду, 10 марта, сообщил руководитель рабочей группы Организации Объединенных Наций (ООН) по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала.

По его словам, на сегодняшний день количество употребляемой табачной и алкогольной продукции можно сравнить с уровнем, который был отмечен в стране после распада Советского Союза.

«Россия - это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. Например, в России снижается уровень использования табака и алкоголя», - приводит РИА Новости слова руководителя рабочей группы ООН.

Банатвал также отметил, что уровень зависимости среди молодых людей сравним с уровнем, который наблюдался после распада Советского, и добавил, что Россия использует свой опыт для помощи другим странам через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и ООН.