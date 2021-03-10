В Минфине заявили о готовности к возможным санкциям на госдолг России

В Минфине заявили, что с 2014 года ведомство остаётся в постоянной готовности к новым санкциям США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России заявило о готовности к возможному введению новых санкций на государственный долг России. Заместитель министра финансов Тимур Максимов отметил, что подобный режим готовности стал нормой для ведомства.

- Мы с 2014 года живем в этом режиме... Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу - будет день, будет пища... Мы с 2014 года ко всему готовы, - передаёт слова заместителя главы Минфина агентство РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных антироссийских санкций, в том числе против суверенного долга России и российских бизнесменов.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что власти США ввели новые санкции против 14 российских, немецких и швейцарских организаций "за производство биологического и химического оружия".