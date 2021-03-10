Путин потребовал от правительства уделить внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства уделить больше внимания проблеме изношенности сетей Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в стране.

«С учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу … здесь и методические рекомендации лишними не будут», - сказал российский лидер, комментируя доклад о состоянии сетей ЖКХ в регионах.

Как отметил Путин, при финансировании со стороны федерального бюджета отдельных проектов необходимо уделять больше внимания объектам ЖКХ. Глава государства также отметил, что десятки тысяч людей не просто испытывают неудобства, но часто попадают в сложное положение из-за проблем с жилищно-коммунальным комплексом, подчеркнув, что проблема износа сетей энергоснабжения в ЖКХ требует системных решений, связанных с их ремонтом и обновлением.

«Что касается износа сетей, это понятно, это такая уже долгоиграющая проблема, здесь нужны ... системные решения ... конкретные совершенно, связанные со своевременными ремонтами и заменой», - заявил президент.