Госдума приняла в первом чтении законопроект освобождения от наказания за коррупцию Фото: REUTERS

В среду, 10 марта, Государственная дума в первом чтении одобрила проект, предусматривающий, что чиновник может быть освобожден от ответственности за нарушение антикоррупционных требований, которые были допущены по не зависящим от него причинам.

В документе говорится о ситуациях, когда чиновник в силу форс-мажорных обстоятельств не смог на 100 процентов выполнить антикоррупционные требования. К таким случаям предлагают отнести эпидемии, стихийные действия, пожары, террористические акты, а также военные действия и другие ситуации. Как уточняется, таковыми не могу быть признаны повторяющиеся или прогнозируемые события, а также ситуации, наступление которых «зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов … установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что проект не затрагивает уголовного преследования, которое останется в силе.