Томас Бах переизбран главой МОК

Томас Бах Фото: REUTERS

Возглавляющий Международный олимпийский комитет с 2013 года Томас Бах переизбран президентом МОК на четырехлетний срок. При этом на онлайн - выборах действующий глава комитета был единственным кандидатом.

Напомним, срок подачи заявок на пост главы МОК завершился в минувший 30 ноября, и в итоге остался только одни кандидат – действующий президента Международного олимпийского комитета.

Томас Бах был избран главой МОК сразу на восемь лет. На этом посту немец сменил Жака Рогге. Новый президентский срок немецкого функционера истечет в 2025. Полномочия нового президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года. Ранее

В прошлом Томас Бах занимался фехтованием на рапирах, и в 1976 году стал олимпийским чемпионом в командном первенстве, а в 1977 году взял золото на Чемпионате мира в командном первенстве.