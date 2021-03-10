В Донбассе снова начались бои Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 марта, в поселке Михайловка (Золотое-5) возобновились бои между бойцами Вооруженных сил Украины и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

«Противник применяет тяжелое, а также стрелковое вооружение и гранатометы. Местные жители спустились в подвалы. Люди говорят, что много пуль рикошетит от стен домов», - сообщил он, отметив, что в зоне обстрела находится действующая школа.

Как писал сайт kp.ru, Марочко также сообщил, что в результате обстрела пострадал один военнослужащий Народной милиции ЛНР, которому была оказана медицинская помощь, его состояние стабильное, на данный момент угрозы жизни нет.

Сообщение о раненом подтвердили и власти самопровозглашенной республики, при этом Народной милиции удалось подавить огневые точки ВСУ при помощи незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.