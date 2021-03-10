Группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы Фото: REUTERS

В среду, 10 марта, противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы.

Как передает портал «Думская.net», группа состоит из четырех кораблей, а ее флагманом стал турецкий учебный корабль TCG Sokullu Mehmet Pa a. В состав группы входит еще один турецкий корабль TCG Ayvalik, а также румынский ROS Lt Lupu Dinescu и испанский TSPS Tajo.

В этот же день состоится протокольная встреча командного состава группы кораблей Северного альянса с командованием Военно-морских сил Украины.

Это первый заход военных кораблей НАТО в Одессу в текущем году. В конце июля прошлого года в одесский порт вошли пять кораблей Северного альянса во главе с флагманом группы SNMG2. Суда участвовали в морских учениях Sea breeze 2020.