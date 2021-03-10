Путин подписал указ о выплатах для детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 10 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Выплаты будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.

Размер пособий может составлять 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума. В случае, если при назначении выплат доходы все равно не дотягивают до прожиточного минимума, их размер повышают.

Согласно принятому документу, если размер среднедушевого дохода семьи с учётом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов от прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75 процентов от прожиточного минимума для детей. Если же и такого размер выплаты не хватает, то размер составит 100 процентов прожиточного минимума ребёнка по региону.