Глава МОК: решение о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио еще не принято Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о допуске болельщиков из других государств на летние Олимпийские игры в Токио еще не принято. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он заявил, что МОК проводит консультации с японским правительством и с оргкомитетом «Токио-2020», и сообщил, что комитет нацелен на то, чтобы принять решение об иностранных гостях Олимпиады как можно быстрее, «поскольку это связано с рядом сопутствующих вопросов, в числе которых билетная программа».

«Это вопрос общей безопасности Игр, вопрос заполняемости стадионов. Пока мы оставляем дверь открытой, мы будем действовать с учетом развития ситуации, посмотрим, что произойдет в мае и июне», - отметил глава МОК.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 9 марта, агентство Kyodo, ссылаясь на свои источники, японское правительство не намерено приглашать болельщиков из других государств на летние Олимпийские игры. По данным издания, организационный комитет Игр и Международный олимпийский комитет примут уже на следующей неделе.

Напомним, Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 году, однако были перенесены на текущий 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, и пройдут с 23 июля по 8 августа.