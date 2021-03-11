Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет

В России в 2021 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной такой ситуации стали возникшие в прошлом году сложности из-за недополученных нефтегазовых доходов.

- Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году, - приводятся слова аудитора Алексея Саватюгина.