Всемирный банк проанализировал законодательные базы 190 стран и составил рейтинг государств относительно ограничений экономических возможностей женщин в рамках гендерного равенства.

Отмечается, что аналитики проводили анализ исходя из восьми индикаторов, в число которых вошли свобода передвижения и возможность трудоустройства наравне с мужчинами. Россия заняла 129 место в рейтинге гендерного равенства, опустившись в списке по сравнению с прошлым годом на 7 строчек вниз.

В среднем во всем мире женщинам оказались доступны лишь три четверти прав, которыми обладают мужчины, пишут "Известия".

Тем временем, в Минтруде с такими данными не согласились: мужчины и женщины в России обладают равными правами, заявили там.