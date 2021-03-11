Набиуллина назвала 24 региона России с перспективой продления льготной ипотеки Фото: Влад КОМЯКОВ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею продлить в России льготную ипотеку как антикризисную меру. Она назвала 24 региона, где эту меру можно было бы продлить.

По словам Наибуллиной, в этих субъектах страны уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по России. Именно этот фактор и отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. Об этом она рассказала "Известиям".

24 российских региона, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов:

- Республика Башкортостан,

- Республика Удмуртия,

- Республика Мордовия,

- Республика Алтай,

- Республика Дагестан,

- Республика Чечня,

- Республика Ингушетия,

- Ставропольский край,

- Новосибирская область,

- Ростовская область,

- Челябинская область,

- Ярославская область,

- Саратовская область,

- Волгоградская область,

- Тверская область,

- Ульяновская область,

- Кировская область,

- Ивановская область,

- Оренбургская область,

- Омская область,

- Псковская область,

- Астраханская область,

- Томская область,

- Курганская область.