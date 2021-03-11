Набиуллина назвала 24 региона России с перспективой продления льготной ипотеки
Фото: Влад КОМЯКОВ
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею продлить в России льготную ипотеку как антикризисную меру. Она назвала 24 региона, где эту меру можно было бы продлить.
По словам Наибуллиной, в этих субъектах страны уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по России. Именно этот фактор и отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. Об этом она рассказала "Известиям".
24 российских региона, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов:
- Республика Башкортостан,
- Республика Удмуртия,
- Республика Мордовия,
- Республика Алтай,
- Республика Дагестан,
- Республика Чечня,
- Республика Ингушетия,
- Ставропольский край,
- Новосибирская область,
- Ростовская область,
- Челябинская область,
- Ярославская область,
- Саратовская область,
- Волгоградская область,
- Тверская область,
- Ульяновская область,
- Кировская область,
- Ивановская область,
- Оренбургская область,
- Омская область,
- Псковская область,
- Астраханская область,
- Томская область,
- Курганская область.