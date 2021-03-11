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Россия созывает неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму

Российская сторона рассчитывает на то, что западные коллеги примут участие во встрече для активного обсуждения
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Россия созывает неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму

Россия созывает неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму

Фото: Александр КОЦ

Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Российский представитель напомнил, что западные страны уже анонсировали проведение встречи Совбеза ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества).

- Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод "постенать" над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации" Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров", - отметил зампостпреда РФ.

Напомним, в прошлом году по инициативе России прошло заседание Совбеза ООН по формуле "Арриа" в формате видеосвязи. На встрече выступали представители гражданского общества Крыма. Однако представители Британии, Америки, Украины и Эстонии проигнорировали российское предложение об участии во встрече.