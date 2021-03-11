В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное потепление в Сибири и на Дальнем Востоке

Сразу в нескольких регионах Сибири и на Дальнем Востоке ожидается аномальное потепление. Там температура воздуха будет выше нормы на 8-10 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, кроме такого температурного фона, в Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.

- Очень теплая погода с 11 марта ожидается на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа: в Иркутске - плюс 8 градусов, в Красноярске - 0 градусов, в Тыве и Бурятии до плюс 4 градусов, в Амурской области, в Благовещенске - плюс 6-8 градусов, в Хабаровске - плюс 6-8 градусов, во Владивостоке - плюс 8-9 градусов, - рассказал метеоролог ТАСС.