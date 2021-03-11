Вирусолог сообщил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу Фото: Алена МАРТЫНОВА

Треть жителей России может быть невосприимчива или практически не восприимчива к новой коронавирусной инфекции, поскольку у них уже есть иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Об этом сообщил вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью «Известиям» в четверг, 11 марта.

- Исследование, проведенное в Германии, показало, что треть жителей это страны уже имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть, -считает глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета.

Александр Лукашев отметил, что пока неизвестно, что это значит на практике. Вероятно, эти люди не могут заразиться коронавирусом или переболеют им только в легкой форме. Также неизвестно, вносят ли люди с таким иммунитетом какую-то долю в популяционный иммунитет.

Вирусолог считает, что коллективный иммунитет у жителей России может сформироваться к августу 2021, а в крупных городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге, это произойдет еще раньше.

Как сообщал сайт kp.ru, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова считает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достигнет 60% к августу при сохранении нынешних темпов вакцинации россиян.